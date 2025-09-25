26 сентября — заморозки: прогноз погоды в Харькове и области

Заморозки все же придут на Харьковщину «по расписанию». Региональный центр по гидрометеорологии подтвердил свой предварительный прогноз.

Свежие данные центра свидетельствуют: ночью 26 сентября в Харькове и области местами на поверхности грунта заморозки — от нуля до минус трех градусов.

Погода будет облачной, без осадков. Похолодает и днем, и ночью по всему региону.

В Харькове прогнозируют температуру воздуха: ночью 3 – 5° тепла, днем ​​+13 – 15°.

В области: ночью 1 – 6° тепла, днем ​+​12 – 17°.

Отрицательные температуры в это время года в Харьковской области не являются редкостью. Об этом свидетельствуют данные многолетних наблюдений. Причем еще более существенные заморозки были совсем недавно — в 2019 году 25 сентября столбики термометров опускались до -4°.