Live
  • Ср 01.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.14
  • EUR 48.3

Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 жовтня у Харкові й області

Погода 19:05   01.10.2025
Оксана Якушко
Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 2 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області місцями прогнозують невеликий дощ🌧. Вдень буде хмарно з проясненнями.🌥

Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 12 – 17°.

 

У Харкові ночі очікують невеликий дощ🌧, натомість день пройде без опадів☀️.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 6 – 8° тепла, вдень прогріється до 14 – 16°.

Читайте також: Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 жовтня у Харкові й області
Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 жовтня у Харкові й області
01.10.2025, 19:05
З представниками монастиря з Барселони зустрівся мер Харкова
З представниками монастиря з Барселони зустрівся мер Харкова
01.10.2025, 18:48
Всі удари по Харкову у вересні росіяни завдали БпЛА – Терехов
Всі удари по Харкову у вересні росіяни завдали БпЛА – Терехов
01.10.2025, 18:12
Дерева в яких парках Харкова також можуть загинути через паразитів
Дерева в яких парках Харкова також можуть загинути через паразитів
01.10.2025, 17:55
Скільки переселенців у Харкові та де вони проживають
Скільки переселенців у Харкові та де вони проживають
01.10.2025, 17:27
Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)
Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)
01.10.2025, 13:56

Новини за темою:

29.09.2025
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 вересня у Харкові й області
26.09.2025
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області
24.09.2025
Вночі дощ, вдень прохолодно. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області
23.09.2025
Останній теплий день. Прогноз погоди на 24 вересня у Харкові й області
21.09.2025
Вдень по-літньому тепло. Прогноз погоди на 22 вересня у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 жовтня у Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 19:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".