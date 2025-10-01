Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 2 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області місцями прогнозують невеликий дощ🌧. Вдень буде хмарно з проясненнями.🌥
Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 12 – 17°.
У Харкові ночі очікують невеликий дощ🌧, натомість день пройде без опадів☀️.
Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 6 – 8° тепла, вдень прогріється до 14 – 16°.
