Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 2 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області місцями прогнозують невеликий дощ🌧. Вдень буде хмарно з проясненнями.🌥

Вітер очікують південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 12 – 17°.

У Харкові ночі очікують невеликий дощ🌧, натомість день пройде без опадів☀️.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 6 – 8° тепла, вдень прогріється до 14 – 16°.