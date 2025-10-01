Возможен небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 октября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 2 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области местами прогнозируют небольшой дождь. Днем будет облачно с прояснениями. 🌥
Ветер ожидают юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем столбик термометра поднимется до 12 – 17°.
В Харькове ночи ожидают небольшой дождь, а день пройдет без осадков☀️.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6 – 8° тепла, днем прогреется до 14 – 16°.
Читайте также: Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Возможен небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 октября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 19:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".