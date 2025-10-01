Live
  • Ср 01.10.2025
Возможен небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 октября в Харькове и области

Погода 19:05   01.10.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 2 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами прогнозируют небольшой дождь. Днем будет облачно с прояснениями. 🌥
Ветер ожидают юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 12 – 17°.

В Харькове ночи ожидают небольшой дождь, а день пройдет без осадков☀️.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​прогреется до 14 – 16°.

Автор: Оксана Якушко
