Возможен небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 2 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами прогнозируют небольшой дождь. Днем будет облачно с прояснениями. 🌥

Ветер ожидают юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 12 – 17°.

В Харькове ночи ожидают небольшой дождь, а день пройдет без осадков☀️.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​прогреется до 14 – 16°.