Чи готова Харківщина до блекаутів: відповідь Синєгубова (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону заявив: все, що могли підготувати до ймовірних блекаутів, – зробили.

«Попередити всі можливі події неможливо наразі. Продовжуємо нарощувати захист інфраструктури енергетичної. Продовжуємо робити певні запаси. Всі «пункти незламності», які працювали з 2022-го року приведені до готовності працювати 24/7. Забезпечена критична інфраструктура генераторами та альтернативними джерелами живлення. Заклади освіти, заклади охорони здоров’я. Бо вони мають працювати незалежно від блекаутів. Ми завжди говоримо, що наші люди мають зробити все можливо на місцях, в своїй оселі, щоб забезпечити енергонезалежність по-максимуму: це від наявності павербанка до, можливо, акумуляторів, генераторів тощо», – сказав голова ХОВА.

Він також підкреслив: ведуть переговори з мобільними операторами, щоб вони зберегли функцію надання зв’язку на випадок блекаутів.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»