Готова ли Харьковщина к блекаутам: ответ Синегубова (видео)
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил: все, что могли подготовить к вероятным блекаутам, — сделали.
«Предупредить все возможные события невозможно сейчас. Продолжаем наращивать защиту энергетической инфраструктуры. Продолжаем производить определенные запасы. Все «пункти незламності», работавшие с 2022-го года, приведены к готовности работать 24/7. Снабжена критическая инфраструктура генераторами и альтернативными источниками питания. Учебные заведения, учреждения здравоохранения. Потому что они должны работать независимо от блекаутов. Мы всегда говорим, что наши люди должны сделать все возможное на местах, в своем доме, чтобы обеспечить энергонезависимость по-максимуму: это от наличия павербанка до, возможно, аккумуляторов, генераторов и тому подобное», — сказал глава ХОВА.
Он также подчеркнул, что ведут переговоры с мобильными операторами, чтобы они сохранили функцию предоставления связи на случай блекаутов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
