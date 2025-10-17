Live
Дощ, але вже без заморозку: прогноз погоди в Харкові та області на 18 жовтня

Погода 18:19   17.10.2025
Олена Нагорна
Дощ, але вже без заморозку: прогноз погоди в Харкові та області на 18 жовтня

У суботу, 18 жовтня, у Харкові та області – хмарно. Невеликий дощ та слабкий туман.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 11 до 13, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме від 4 до 9 тепла, вдень – від 10 до 15 градусів.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.

«У п’ятницю в Україну активний циклон із північного заходу принесе дощі! Втримаються від опадів Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина та Дніпропетровщина – тут без опадів. Почнеться 18 жовтня зниження температури повітря у західних областях, вдень очікується лише +8+12 градусів. На решті території України ще побуде – але лише один день – тепліша погода, завтра впродовж дня +12+15 градусів», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

Автор: Олена Нагорна
