Дощ, але вже без заморозку: прогноз погоди в Харкові та області на 18 жовтня
У суботу, 18 жовтня, у Харкові та області – хмарно. Невеликий дощ та слабкий туман.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 11 до 13, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі становитиме від 4 до 9 тепла, вдень – від 10 до 15 градусів.
Вітер південно-західний – 5-10 м/с.
«У п’ятницю в Україну активний циклон із північного заходу принесе дощі! Втримаються від опадів Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина та Дніпропетровщина – тут без опадів. Почнеться 18 жовтня зниження температури повітря у західних областях, вдень очікується лише +8+12 градусів. На решті території України ще побуде – але лише один день – тепліша погода, завтра впродовж дня +12+15 градусів», — пише синоптикиня Наталка Діденко.
17 Жовтня 2025 в 18:19