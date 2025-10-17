Дождь, но уже без заморозка: прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября
В субботу, 18 октября, в Харькове и области – облачно. Небольшой дождь и слабый туман.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 11 до 13, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью составит от 4 до 9 тепла, днем – от 10 до 15 градусов.
Ветер юго-западный – 5-10 м/с.
«В пятницу в Украину активный циклон с северо-запада принесет дожди! Удержатся от осадков Херсонщина, Николаевщина, Запорожье, Донецкая, Луганская и Днепропетровская области – здесь без осадков. 18 октября начнется понижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается только +8+12 градусов. На остальной территории Украины еще побудет — но только один день — более теплая погода, завтра в течение дня +12+15 градусов», — пишет синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Стало известно, где в Харькове уже включили отопление
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Дождь, но уже без заморозка: прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 18:19;