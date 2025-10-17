Дождь, но уже без заморозка: прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября

В субботу, 18 октября, в Харькове и области – облачно. Небольшой дождь и слабый туман.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 11 до 13, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит от 4 до 9 тепла, днем – от 10 до 15 градусов.

Ветер юго-западный – 5-10 м/с.

«В пятницу в Украину активный циклон с северо-запада принесет дожди! Удержатся от осадков Херсонщина, Николаевщина, Запорожье, Донецкая, Луганская и Днепропетровская области – здесь без осадков. 18 октября начнется понижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается только +8+12 градусов. На остальной территории Украины еще побудет — но только один день — более теплая погода, завтра в течение дня +12+15 градусов», — пишет синоптик Наталья Диденко.