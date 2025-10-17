Live
  • Пт 17.10.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Дождь, но уже без заморозка: прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября

Погода 18:19   17.10.2025
Елена Нагорная
Дождь, но уже без заморозка: прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября

В субботу, 18 октября, в Харькове и области – облачно. Небольшой дождь и слабый туман.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 11 до 13, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит от 4 до 9 тепла, днем – от 10 до 15 градусов.

Ветер юго-западный – 5-10 м/с.

«В пятницу в Украину активный циклон с северо-запада принесет дожди! Удержатся от осадков Херсонщина, Николаевщина, Запорожье, Донецкая, Луганская и Днепропетровская области – здесь без осадков. 18 октября начнется понижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается только +8+12 градусов. На остальной территории Украины еще побудет — но только один день — более теплая погода, завтра в течение дня +12+15 градусов», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Стало известно, где в Харькове уже включили отопление

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Жители двух районов Харькова останутся без света в пятницу — адреса
Жители двух районов Харькова останутся без света в пятницу — адреса
16.10.2025, 17:08
Стало известно, где в Харькове уже включили отопление
Стало известно, где в Харькове уже включили отопление
17.10.2025, 13:16
Новости Харькова — главное 17 октября: ситуация на севере, мужчину похитили
Новости Харькова — главное 17 октября: ситуация на севере, мужчину похитили
17.10.2025, 16:50
В центре Харькова похитили мужчину: его держали в подвале и украли $97 тысяч
В центре Харькова похитили мужчину: его держали в подвале и украли $97 тысяч
17.10.2025, 12:34
«Были примером человечности». Многолетняя заместитель Терехова ушла на пенсию
«Были примером человечности». Многолетняя заместитель Терехова ушла на пенсию
16.10.2025, 12:03
Дождь, но уже без заморозка: прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября
Дождь, но уже без заморозка: прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября
17.10.2025, 18:19

Новости по теме:

17.10.2025
Трамваи и троллейбусы будут ходить по-другому в Харькове в воскресенье
17.10.2025
Развращал 11-летних и хранил порно с ними — приговор педофилу с Харьковщины
17.10.2025
Взрыв в Немышлянском районе: мужчина привез часть БпЛА из области
17.10.2025
В Харькове собака упала в люк: животное спасли ГСЧСники (фото)
17.10.2025
Наркозависимая из Харькова пыталась подорвать авто копа в Днепре – СБУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дождь, но уже без заморозка: прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 октября 2025 в 18:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 18 октября, в Харькове и области – облачно. Небольшой дождь и слабый туман.".