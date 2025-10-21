Хмарно і прохолодно: прогноз погоди у Харкові та області на 22 жовтня
У середу, 22 жовтня, у Харкові та області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, удень без істотних опадів.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 8 до 10, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 2 до 7 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів.
Вітер північно-західний – 5-10 м/с.
«У середу найтеплішою буде погода у південній частині України та в західних областях, протягом дня очікується +12+16 градусів, хіба що Рівненщина покаже особливий характер, виявиться прохолоднішою, впродовж дня не вище +8+11 градусів. На решті території України вдень у середу передбачається +7+12 градусів. Вночі +1+8 градусів, при проясненнях можливі заморозки. Дощі завтра пройдуть локально на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині. Проте все ж більшість областей України будуть без дощів, з хмарністю, туманами, проте без якихось особливих опадів», – пише синоптикиня Наталка Діденко.
