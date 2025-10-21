Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

Облачно и прохладно: прогноз погоды в Харькове и области на 22 октября

Погода 19:13   21.10.2025
Елена Нагорная
Облачно и прохладно: прогноз погоды в Харькове и области на 22 октября

В среду, 22 октября, в Харькове и области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем ​​от 8 до 10, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 2 до 7 тепла, днем ​​– от 6 до 11 градусов.

Ветер северо-западный – 5-10 м/с.

«В среду теплой будет погода в южной части Украины и в западных областях, в течение дня ожидается +12+16 градусов, разве что Ровенщина покажет особый характер, окажется прохладнее, в течение дня не выше +8+11 градусов. На остальной территории Украины днем ​​в среду предполагается +7+12 градусов. Ночью +1+8, при прояснениях возможны заморозки. Дожди завтра пройдут локально в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. Однако все же большинство областей Украины будут без дождей, с облачностью, туманами, однако без каких-либо особых осадков» – пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
20.10.2025, 21:21
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
19.10.2025, 21:11
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
19.10.2025, 22:19
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
21.10.2025, 17:44
Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)
Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)
21.10.2025, 12:34
Возродить УССР: неокоммунистическую ячейку едва не создали на Харьковщине 📷
Возродить УССР: неокоммунистическую ячейку едва не создали на Харьковщине 📷
21.10.2025, 20:24

Новости по теме:

21.10.2025
Харьковщина остается в топ-5 регионов по количеству штрафов ТЦК — инфографика
21.10.2025
Облачно и прохладно: прогноз погоды в Харькове и области на 22 октября
21.10.2025
Поздняков: Понимаю, почему власти Харькова не пошли на ул. Бандеры и Шухевича
21.10.2025
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
21.10.2025
FPV-дрон вновь атаковал гражданское авто на севере от Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Облачно и прохладно: прогноз погоды в Харькове и области на 22 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 19:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 22 октября, в Харькове и области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков.".