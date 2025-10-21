Облачно и прохладно: прогноз погоды в Харькове и области на 22 октября

В среду, 22 октября, в Харькове и области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем ​​от 8 до 10, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 2 до 7 тепла, днем ​​– от 6 до 11 градусов.

Ветер северо-западный – 5-10 м/с.

«В среду теплой будет погода в южной части Украины и в западных областях, в течение дня ожидается +12+16 градусов, разве что Ровенщина покажет особый характер, окажется прохладнее, в течение дня не выше +8+11 градусов. На остальной территории Украины днем ​​в среду предполагается +7+12 градусов. Ночью +1+8, при прояснениях возможны заморозки. Дожди завтра пройдут локально в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. Однако все же большинство областей Украины будут без дождей, с облачностью, туманами, однако без каких-либо особых осадков» – пишет синоптик Наталья Диденко.