Облачно и прохладно: прогноз погоды в Харькове и области на 22 октября
В среду, 22 октября, в Харькове и области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем от 8 до 10, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 2 до 7 тепла, днем – от 6 до 11 градусов.
Ветер северо-западный – 5-10 м/с.
«В среду теплой будет погода в южной части Украины и в западных областях, в течение дня ожидается +12+16 градусов, разве что Ровенщина покажет особый характер, окажется прохладнее, в течение дня не выше +8+11 градусов. На остальной территории Украины днем в среду предполагается +7+12 градусов. Ночью +1+8, при прояснениях возможны заморозки. Дожди завтра пройдут локально в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. Однако все же большинство областей Украины будут без дождей, с облачностью, туманами, однако без каких-либо особых осадков» – пишет синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Облачно и прохладно: прогноз погоды в Харькове и области на 22 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 19:13;