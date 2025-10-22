Live
  • Ср 22.10.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.74
  • EUR 48.47

Вночі заморозки, вдень +14. Прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові й області

Погода 21:59   22.10.2025
Оксана Якушко
Вночі заморозки, вдень +14. Прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 23 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ🌧, день пройде без опадів.☀️ Буде хмарно з проясненнями.🌥Вночі місцями можливий туман🌫.

Вітер очікують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки❄️ 0 – 3°, вдень 9 – 14° тепла.

 

У Харкові день пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі буде доволі низькою, від 1 до 3° тепла, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки❄️ 0 – 3°, вдень прогріється до 10 – 12° тепла.

Читайте також: У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вночі заморозки, вдень +14. Прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові й області
Вночі заморозки, вдень +14. Прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові й області
22.10.2025, 21:59
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
22.10.2025, 20:38
Нове укриття для школярів облаштували у Харкові за рахунок Німеччини
Нове укриття для школярів облаштували у Харкові за рахунок Німеччини
22.10.2025, 19:35
У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
22.10.2025, 14:24
У Харкові загасили усі пожежі після ударів, Синєгубов про роботу дитсадка
У Харкові загасили усі пожежі після ударів, Синєгубов про роботу дитсадка
22.10.2025, 15:52
Момент “прильоту” по дитячому садку у Харкові показала прокуратура (відео)
Момент “прильоту” по дитячому садку у Харкові показала прокуратура (відео)
22.10.2025, 17:52

Новини за темою:

20.10.2025
Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області
13.10.2025
Заморозки на ґрунті вночі. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області
12.10.2025
Дощитиме і буде прохолодно. Прогноз погоди на 13 жовтня у Харкові й області
12.10.2025
Небезпечно наступні три дні: сильний вітер і заморозки очікують на Харківщині
10.10.2025
Дощ і туман. Прогноз погоди на 11 жовтня у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вночі заморозки, вдень +14. Прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 21:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".