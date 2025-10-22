Вночі заморозки, вдень +14. Прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 23 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ🌧, день пройде без опадів.☀️ Буде хмарно з проясненнями.🌥Вночі місцями можливий туман🌫.
Вітер очікують південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки❄️ 0 – 3°, вдень 9 – 14° тепла.
У Харкові день пройде без опадів.☀️
Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі буде доволі низькою, від 1 до 3° тепла, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки❄️ 0 – 3°, вдень прогріється до 10 – 12° тепла.
Читайте також: У Харкові сьогодні, 22 жовтня, запровадили графіки погодинних відключень
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вночі заморозки, вдень +14. Прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 21:59;