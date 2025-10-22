Вночі заморозки, вдень +14. Прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 23 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ🌧, день пройде без опадів.☀️ Буде хмарно з проясненнями.🌥Вночі місцями можливий туман🌫.

Вітер очікують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки❄️ 0 – 3°, вдень 9 – 14° тепла.

У Харкові день пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі буде доволі низькою, від 1 до 3° тепла, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки❄️ 0 – 3°, вдень прогріється до 10 – 12° тепла.