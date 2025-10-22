Live
Ночью заморозки, днем ​​+14. Прогноз погоды на 23 октября в Харькове и области

Погода 21:59   22.10.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 23 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами прогнозируют небольшой дождь, день пройдет без осадков. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен туман.
Ветер ожидают юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​столбик термометра поднимется до 9 – 14° тепла.

В Харькове день пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет достаточно низкой, от 1 до 3° тепла, на поверхности почвы прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​прогреется до 10 – 12° тепла.

Автор: Оксана Якушко
