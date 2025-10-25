Генштаб: на Харківщині йдуть п’ять боїв – де намагаються прорватися росіяни
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Станом на 16:00 на Харківщині українські захисники стримують п’ять атак РФ, інформує Генштаб ЗСУ. Окупанти штурмують позиції СОУ на півночі області та Куп’янському напрямку.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку ЗС РФ намагаються прорватися в районі Вовчанська. Українські воїни відбивають чотири атаки ворога.
На Куп’янському – йде один бій у бік Піщаного та Богуславки.
Нагадаємо, вранці 25 жовтня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів. Так, 14 боїв було на Південно-Слобожанському напрямку – РФ атакувала біля Вовчанська. На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися чотири рази в районі Степової Новоселівки та Піщаного.
Читайте також: «Серйозна загроза»: Коваленко про бомби, які можуть летіти на Харківщину
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Генштаб: на Харківщині йдуть п’ять боїв – де намагаються прорватися росіяни», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2025 в 16:15;