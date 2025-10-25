Live
Генштаб: на Харківщині йдуть п’ять боїв – де намагаються прорватися росіяни

Україна 16:15   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: на Харківщині йдуть п’ять боїв – де намагаються прорватися росіяни Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Станом на 16:00 на Харківщині українські захисники стримують п’ять атак РФ, інформує Генштаб ЗСУ. Окупанти штурмують позиції СОУ на півночі області та Куп’янському напрямку.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку ЗС РФ намагаються прорватися в районі Вовчанська. Українські воїни відбивають чотири атаки ворога.

На Куп’янському – йде один бій у бік Піщаного та Богуславки.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів. Так, 14 боїв було на Південно-Слобожанському напрямку – РФ атакувала біля Вовчанська. На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися чотири рази в районі Степової Новоселівки та Піщаного.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
