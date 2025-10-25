У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакував ворог на Харківщині
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися 18 разів.
14 боїв було на Південно-Слобожанському напрямку. РФ атакувала біля Вовчанська.
На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися чотири рази в районі Степової Новоселівки та Піщаного.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе“, – уточнили в Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
