В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковал враг на Харьковщине
По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток россияне пытались прорваться 18 раз.
14 боев было на Южно-Слобожанском направлении. РФ атаковала возле Волчанска.
На Купянском – россияне пытались прорваться четыре раза в районе Степной Новоселовки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 4534 обстрела, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5707 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:
25 октября 2025 в 08:18