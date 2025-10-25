Live
В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковал враг на Харьковщине

Украина 08:18   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток россияне пытались прорваться 18 раз. 

14 боев было на Южно-Слобожанском направлении. РФ атаковала возле Волчанска.

На Купянском – россияне пытались прорваться четыре раза в районе Степной Новоселовки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 4534 обстрела, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5707 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
