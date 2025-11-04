Мешканець Донецької області обікрав пенсіонерку, хлопця затримали
20-річного мешканця Донецької області підозрюють у крадіжці телефону, пишуть в облуправлінні Нацполіції.
Подія сталася увечері 2 листопада, встановили правоохоронці.
“Хлопець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до 77-річної жінки та поцікавився з приводу оренди житла щодобово. Щоб обмінятись номерами телефонів, потерпіла дістала телефон та дала його зловмиснику”, – уточнили в поліції.
Після цього хлопець узяв телефон та втік. Правоохоронці оцінили завдану шкоду жінці у п’ять тисяч гривень.
“Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України”, – додали у поліції.
