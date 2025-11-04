Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Мешканець Донецької області обікрав пенсіонерку, хлопця затримали

Події 11:15   04.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Мешканець Донецької області обікрав пенсіонерку, хлопця затримали

20-річного мешканця Донецької області підозрюють у крадіжці телефону, пишуть в облуправлінні Нацполіції. 

Подія сталася увечері 2 листопада, встановили правоохоронці.

“Хлопець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до 77-річної жінки та поцікавився з приводу оренди житла щодобово. Щоб обмінятись номерами телефонів, потерпіла дістала телефон та дала його зловмиснику”, – уточнили в поліції.

Після цього хлопець узяв телефон та втік. Правоохоронці оцінили завдану шкоду жінці у п’ять тисяч гривень.

“Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України”, – додали у поліції.

Читайте також: Фото руйнувань через нічні обстріли передмістя показали у прокуратурі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Де просунулась армія РФ на Харківщині, повідомив DeepState (мапа)
Де просунулась армія РФ на Харківщині, повідомив DeepState (мапа)
04.11.2025, 12:00
Фото руйнувань через нічні обстріли передмістя показали у прокуратурі
Фото руйнувань через нічні обстріли передмістя показали у прокуратурі
04.11.2025, 09:38
З міркувань безпеки сьогодні на Харківщині поїзди змінюють маршрути
З міркувань безпеки сьогодні на Харківщині поїзди змінюють маршрути
04.11.2025, 09:55
Книги для підлітків, або чому варто прочитати бестселер New York Times «Цього літа я стала вродливою»?
Книги для підлітків, або чому варто прочитати бестселер New York Times «Цього літа я стала вродливою»?
04.11.2025, 09:16
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
04.11.2025, 04:03
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45

Новини за темою:

25.10.2025
Викрав авто зі стоянки і розсікав п’яним по Харкову: зухвалого водія зловили
24.10.2025
Судитимуть робітницю моргу: її звинувачують у крадіжці речей у загиблих воїнів
30.08.2025
Діяв не один: за дрібні крадіжки мешканець Ізюма може “сісти” на вісім років
24.08.2025
Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО
12.08.2025
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Мешканець Донецької області обікрав пенсіонерку, хлопця затримали», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 11:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20-річного мешканця Донецької області підозрюють у крадіжці телефону, пишуть в облуправлінні Нацполіції. ".