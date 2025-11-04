Житель Донецкой области обокрал пенсионерку, парня задержали
20-летнего жителя Донецкой области подозревают в краже телефона, пишут в облуправлении Нацполиции.
Событие произошло вечером 2 ноября, установили правоохранители.
«Парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к 77-летней женщине и поинтересовался арендой жилья ежесуточно. Чтобы обменяться номерами телефонов, потерпевшая получила телефон и дала его злоумышленнику», – уточнили в полиции.
После этого парень взял телефон и сбежал. Правоохранители оценили нанесенный ущерб женщине в пять тысяч гривен.
«Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.
