Житель Донецкой области обокрал пенсионерку, парня задержали

Происшествия 11:15   04.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Житель Донецкой области обокрал пенсионерку, парня задержали

20-летнего жителя Донецкой области подозревают в краже телефона, пишут в облуправлении Нацполиции. 

Событие произошло вечером 2 ноября, установили правоохранители.

«Парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к 77-летней женщине и поинтересовался арендой жилья ежесуточно. Чтобы обменяться номерами телефонов, потерпевшая получила телефон и дала его злоумышленнику», – уточнили в полиции.

После этого парень взял телефон и сбежал. Правоохранители оценили нанесенный ущерб женщине в пять тысяч гривен.

«Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

Читайте также: Фото разрушений из-за ночных обстрелов пригорода показали в прокуратуре

Автор: Николь Костенко-Лагутина
