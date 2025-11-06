У Харківській області сьогодні пролунають вибухи – про що попереджають
Сьогодні, 6 листопада, на Харківщині деякі мешканці почують звуки вибухів, повідомляють у пресслужбі ХОВА.
У повідомленні уточнюють, що ці звуки не будуть пов’язані із “прильотами” – фахівці лише займуться підривними роботами. Їх проводитимуть у Чугуївському та Ізюмському районах:
- з 10:00 до 15:00 поблизу села Степове, Чугуївського району;
- з 12:00 до 13:00 поряд із населеними пунктами Андріївка, Шпаківка, Заводи, Сулигівка, Вірнопілля Ізюмського району;
- з 12:00 до 14:00 неподалік села Семенівка Ізюмського району.
У цей період, пояснили в ХОВА, працівники знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.
