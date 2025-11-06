Live
  • Чт 06.11.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.34

У Харківській області сьогодні пролунають вибухи – про що попереджають

Суспільство 10:59   06.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській області сьогодні пролунають вибухи – про що попереджають

Сьогодні, 6 листопада, на Харківщині деякі мешканці почують звуки вибухів, повідомляють у пресслужбі ХОВА. 

У повідомленні уточнюють, що ці звуки не будуть пов’язані із “прильотами” – фахівці лише займуться підривними роботами. Їх проводитимуть у Чугуївському та Ізюмському районах:

  • з 10:00 до 15:00 поблизу села Степове, Чугуївського району;
  • з 12:00 до 13:00 поряд із населеними пунктами Андріївка, Шпаківка, Заводи, Сулигівка, Вірнопілля Ізюмського району;
  • з 12:00 до 14:00 неподалік села Семенівка Ізюмського району.

У цей період, пояснили в ХОВА, працівники знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Читайте також: Готував підрив залізничних колій на Харківщині – кого підозрює СБУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харківській області сьогодні пролунають вибухи – про що попереджають
У Харківській області сьогодні пролунають вибухи – про що попереджають
06.11.2025, 10:59
Новини Харкова — головне 6 листопада: ситуація у Вовчанську, хто без світла
Новини Харкова — головне 6 листопада: ситуація у Вовчанську, хто без світла
06.11.2025, 09:01
Через обстріли на Харківщині обмежили рух приміських поїздів
Через обстріли на Харківщині обмежили рух приміських поїздів
06.11.2025, 07:45
Через вибух газового балона у Високому постраждали двоє людей – ДСНС
Через вибух газового балона у Високому постраждали двоє людей – ДСНС
06.11.2025, 08:39
Сьогодні 6 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 листопада 2025: яке свято та день в історії
06.11.2025, 06:00
Фото руйнувань у Богодухові показали у прокуратурі
Фото руйнувань у Богодухові показали у прокуратурі
06.11.2025, 09:37

Новини за темою:

02.11.2025
Вибухи в Харкові: КАБи вдарили по Індустріальному та Київському районах
25.10.2025
Шестеро людей, які отримали поранення через агресію РФ, у лікарні – ХОВА
24.10.2025
Харків атакували п’ять КАБів: пожежа, є постраждалі (доповнено)
22.10.2025
Вибухи в Харкові: БпЛА атакували дитсадок, є поранені, двоє важких (фото)
21.10.2025
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: масований удар КАБами по місту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харківській області сьогодні пролунають вибухи – про що попереджають», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2025 в 10:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 листопада, на Харківщині деякі мешканці почують звуки вибухів, повідомляють у пресслужбі ХОВА. ".