У Харківській області сьогодні пролунають вибухи – про що попереджають

Сьогодні, 6 листопада, на Харківщині деякі мешканці почують звуки вибухів, повідомляють у пресслужбі ХОВА.

У повідомленні уточнюють, що ці звуки не будуть пов’язані із “прильотами” – фахівці лише займуться підривними роботами. Їх проводитимуть у Чугуївському та Ізюмському районах:

з 10:00 до 15:00 поблизу села Степове, Чугуївського району;

з 12:00 до 13:00 поряд із населеними пунктами Андріївка, Шпаківка, Заводи, Сулигівка, Вірнопілля Ізюмського району;

з 12:00 до 14:00 неподалік села Семенівка Ізюмського району.

У цей період, пояснили в ХОВА, працівники знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.