В Харьковской области сегодня будут слышны взрывы – о чем предупреждают

Общество 10:59   06.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня, 6 ноября, на Харьковщине некоторые жители услышат звуки взрывов, передают в пресс-службе ХОВА. 

В сообщении уточняют, что эти звуки не будут связаны с «прилетами» – специалисты займутся подрывными работами. Их будут проводить в Чугуевском и Изюмском районах.

  • с 10:00 до 15:00 вблизи села Степное, Чугуевского района;
  • с 12:00 до 13:00 рядом с населенными пунктами Андреевка, Скворцовка, Заводы, Сулиговка, Вернополье Изюмского района;
  • с 12:00 до 14:00 неподалеку от села Семеновка Изюмского района.

В этот период, объяснили в ХОВА, работники будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Читайте также: Готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине – кого подозревает СБУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
