В Харьковской области сегодня будут слышны взрывы – о чем предупреждают

Сегодня, 6 ноября, на Харьковщине некоторые жители услышат звуки взрывов, передают в пресс-службе ХОВА.

В сообщении уточняют, что эти звуки не будут связаны с «прилетами» – специалисты займутся подрывными работами. Их будут проводить в Чугуевском и Изюмском районах.

с 10:00 до 15:00 вблизи села Степное, Чугуевского района;

с 12:00 до 13:00 рядом с населенными пунктами Андреевка, Скворцовка, Заводы, Сулиговка, Вернополье Изюмского района;

с 12:00 до 14:00 неподалеку от села Семеновка Изюмского района.

В этот период, объяснили в ХОВА, работники будут уничтожать взрывоопасные предметы.