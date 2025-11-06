В Харьковской области сегодня будут слышны взрывы – о чем предупреждают
Сегодня, 6 ноября, на Харьковщине некоторые жители услышат звуки взрывов, передают в пресс-службе ХОВА.
В сообщении уточняют, что эти звуки не будут связаны с «прилетами» – специалисты займутся подрывными работами. Их будут проводить в Чугуевском и Изюмском районах.
- с 10:00 до 15:00 вблизи села Степное, Чугуевского района;
- с 12:00 до 13:00 рядом с населенными пунктами Андреевка, Скворцовка, Заводы, Сулиговка, Вернополье Изюмского района;
- с 12:00 до 14:00 неподалеку от села Семеновка Изюмского района.
В этот период, объяснили в ХОВА, работники будут уничтожать взрывоопасные предметы.
