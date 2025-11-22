Вдень до +16: прогноз погоди в Харкові та області 23 листопада
У неділю, 23 листопада, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Вночі місцями тумани.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 12 до 14, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 5 до 10 тепла, вдень – від 11 до 16 градусів.
Вітер вночі змінних напрямків – 2-7 м/с, вдень південно-східний – 5-10 м/с.
«Синоптична неділя найскладнішою очікується у західних областях України – мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу. на дорогах ожеледиця. Словом, очікується класична какабека! На півночі – місцями невеликий дощ, ввечері на Житомирщині та Київщині можливо з мокрим снігом. На сході – без опадів. На півдні – дощ ймовірний лише на Одещині», – розповіла про погодні відмінності у різних регіонах синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Сьогодні 22 листопада 2025: який день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вдень до +16: прогноз погоди в Харкові та області 23 листопада», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2025 в 18:35;