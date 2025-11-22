Live

Вдень до +16: прогноз погоди в Харкові та області 23 листопада

Олена Нагорна
У неділю, 23 листопада, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Вночі місцями тумани.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 12 до 14, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 5 до 10 тепла, вдень – від 11 до 16 градусів.

Вітер вночі змінних напрямків – 2-7 м/с, вдень південно-східний – 5-10 м/с.

«Синоптична неділя найскладнішою очікується у західних областях України – мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу. на дорогах ожеледиця. Словом, очікується класична какабека! На півночі – місцями невеликий дощ, ввечері на Житомирщині та Київщині можливо з мокрим снігом. На сході – без опадів. На півдні – дощ ймовірний лише на Одещині», – розповіла про погодні відмінності у різних регіонах синоптикиня Наталка Діденко.

