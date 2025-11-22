Днем до +16: прогноз погоды в Харькове и области 23 ноября

В воскресенье, 23 ноября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью по области местами туманы.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем – от 12 до 14, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 5 до 10 тепла, днем – от 11 до 16 градусов.

Ветер ночью переменных направлений — 2-7 м/с, днем юго-восточный — 5-10 м/с.

«Синоптическое воскресенье самым сложным ожидается в западных областях Украины — мокрый снег, снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололед. Словом, ожидается классическая какабека! На севере — местами небольшой дождь, вечером в Житомирской и Киевской областях возможно с мокрым снегом. На востоке — без осадков. На юге — дождь вероятен только в Одесской области», — рассказала о погодных различиях в разных регионах синоптик Наталья Диденко.