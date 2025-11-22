Live

Днем до +16: прогноз погоды в Харькове и области 23 ноября

Погода 18:35   22.11.2025
Елена Нагорная
Днем до +16: прогноз погоды в Харькове и области 23 ноября

В воскресенье, 23 ноября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью по области местами туманы.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем – от 12 до 14, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 5 до 10 тепла, днем – от 11 до 16 градусов.

Ветер ночью переменных направлений — 2-7 м/с, днем юго-восточный — 5-10 м/с.

«Синоптическое воскресенье самым сложным ожидается в западных областях Украины — мокрый снег, снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололед. Словом, ожидается классическая какабека! На севере — местами небольшой дождь, вечером в Житомирской и Киевской областях возможно с мокрым снегом. На востоке — без осадков. На юге — дождь вероятен только в Одесской области», — рассказала о погодных различиях в разных регионах синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Сегодня 22 ноября 2025: какой день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Отставка Ермака и Кабмина: харьковский Евромайдан озвучил требования к власти
Отставка Ермака и Кабмина: харьковский Евромайдан озвучил требования к власти
22.11.2025, 09:53
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября
22.11.2025, 11:46
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
21.11.2025, 13:43
Военные РФ захватили два села в приграничье Харьковщины — DeepState
Военные РФ захватили два села в приграничье Харьковщины — DeepState
22.11.2025, 13:07
Новости Харькова — главное 22 ноября: продвижение РФ, память жертв Голодомора
Новости Харькова — главное 22 ноября: продвижение РФ, память жертв Голодомора
22.11.2025, 16:27
Днем до +16: прогноз погоды в Харькове и области 23 ноября
Днем до +16: прогноз погоды в Харькове и области 23 ноября
22.11.2025, 18:35

Новости по теме:

22.11.2025
Терехов присоединился к муниципальному форуму в Швеции
22.11.2025
Новости Харькова — главное 22 ноября: продвижение РФ, память жертв Голодомора
22.11.2025
Три боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ
22.11.2025
Есть ли основания для эвакуации из Лозовой на Харьковщине — ответ Синегубова
22.11.2025
Землю возле водоема в Харькове за 107 млн грн забрал у фирмы Верховный суд


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Днем до +16: прогноз погоды в Харькове и области 23 ноября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2025 в 18:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 23 ноября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью по области местами туманы.".