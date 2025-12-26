Live

Сніг, хуртовина, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 27 грудня

Погода 20:05   26.12.2025
Олена Нагорна
Сніг, хуртовина, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 27 грудня

У суботу, 27 грудня, у Харкові та області –  хмарно. Вночі сніг, слабка хуртовина. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 градусів із позначкою «мінус», інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 до 7 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 морозу.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с.

“Субота та неділя будуть в Україні вологими, хмарними, із періодичним невеликим мокрим снігом. Опади будуть ковзати із півночі, ніби з’їжджати із гірки – підсипатиме, з перервами, весь найближчий час. На дорогах буде казна-що, ожеледиця, часом льодяна каша, обережно! І в суботу, і в неділю задуватиме сильно вітер переважно північно-західного напрямку. Пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Не стійте під старими гіллястими деревами! Температура повітря буде нецікавою – відлига або коливання по градусу в той чи інший бік”, – прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Автор: Олена Нагорна
