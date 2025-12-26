Live

Снег, метель, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 27 декабря

Погода 20:05   26.12.2025
Елена Нагорная
В субботу, 27 декабря, в Харькове и области – облачно. Ночью снег, слабая метель. Днем небольшой снег. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, днем – от 0 до 2 градусов с отметкой «минус», информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем – от 0 до 5 мороза.

Ветер северо-западный – 7-12 м/с.

«Суббота и воскресенье будут в Украине влажными, облачными, с периодическим небольшим мокрым снегом. Осадки будут скользить с севера, как с горы – подсыпать, с перерывами, все ближайшее время. На дорогах будет гололед, временами ледяная каша, осторожно! И в субботу, и в воскресенье будет дуть сильный ветер преимущественно северо-западного направления. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Не стойте под старыми ветвистыми деревьями! Температура воздуха будет неинтересной — оттепель или колебания по градусу в ту или иную сторону», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Автор: Елена Нагорная
