Снег, метель, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 27 декабря
В субботу, 27 декабря, в Харькове и области – облачно. Ночью снег, слабая метель. Днем небольшой снег. На дорогах гололед.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, днем – от 0 до 2 градусов с отметкой «минус», информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем – от 0 до 5 мороза.
Ветер северо-западный – 7-12 м/с.
«Суббота и воскресенье будут в Украине влажными, облачными, с периодическим небольшим мокрым снегом. Осадки будут скользить с севера, как с горы – подсыпать, с перерывами, все ближайшее время. На дорогах будет гололед, временами ледяная каша, осторожно! И в субботу, и в воскресенье будет дуть сильный ветер преимущественно северо-западного направления. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Не стойте под старыми ветвистыми деревьями! Температура воздуха будет неинтересной — оттепель или колебания по градусу в ту или иную сторону», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Будет ли снег на Новый год в Харькове? Синоптик озвучила прогноз (видео)
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Снег, метель, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 27 декабря», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 20:05;