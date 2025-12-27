Хуртовина та невеликий мороз: прогноз погоди в Харкові й області на 28 грудня
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на неділю.
Справжня новорічна погода триває в Харкові та області. У регіоні утримається невеличкий мороз, також буде сніг. За прогнозом метеорологів, у місті й області буде “слабка хуртовина”. Вночі та вранці сніг місцями буде значним. А вдень можливе його налипання. На дорогах залишатиметься ожеледь. Вітер буде достатньо “впевненим” – 7-12 м/с.
Температура повітря в Харкові: вночі 2 – 4° морозу, вдень 0 – 2° морозу. В області протягом доби 0 – 5 ° морозу.
У найближчі два дні – 29 та 30 грудня – сніг не розтане. У прогнозі – стабільний невеличкий мінус. Також до Нового року сніжку може ще трохи “підсипати”.
