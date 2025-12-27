Метель и небольшой мороз: прогноз погоды в Харькове и области на 28 декабря

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на воскресенье.

Настоящая новогодняя погода продолжается в Харькове и области. В регионе сохранится небольшой мороз, также будет снег. По прогнозу метеорологов, в городе и области будет «слабая метель». Ночью и утром снег местами будет значительным. А днем возможно его налипание. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет достаточно «уверенным» — 7 – 12 м/с.

Температура воздуха в Харькове: ночью 2 – 4° мороза, днем ​​0 – 2° мороза. В области в течение суток 0 – 5° мороза.

В ближайшие два дня — 29 и 30 декабря снег не растает. В прогнозе — стабильный небольшой минус. Также к Новому году снежка может еще немного «подсыпать».