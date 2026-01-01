Від 18 морозу – до 3 тепла, шквали: прогноз по Харкову та області на 2 січня
У п’ятницю, 2 січня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вночі слабкий туман, слабка паморозь. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 15 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер південний – 7-12 м/с, удень пориви до 15-20 м/с.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 2025 рік відзначився в Харкові 26 температурними рекордами. Для порівняння, у 2024-му їх було 16. Найбільше дивували січень, березень та листопад – середня температура кожного з цих місяців була вищою за норму на 6 градусів. Січень до того ж виявився загалом найтеплішим за всю історію метеоспостережень, його називають аномальним. Попри це, середня температура 2025 року буде на 1 градус нижчою, ніж 2024-го. Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За її даними, зима 2025/2026 стане найтеплішою за останнє десятиліття.
Читайте також: Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають мешканців – що очікується
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Від 18 морозу – до 3 тепла, шквали: прогноз по Харкову та області на 2 січня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2026 в 20:40;