Live

Від 18 морозу – до 3 тепла, шквали: прогноз по Харкову та області на 2 січня

Погода 20:40   01.01.2026
Олена Нагорна
Від 18 морозу – до 3 тепла, шквали: прогноз по Харкову та області на 2 січня

У п’ятницю, 2 січня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вночі слабкий туман, слабка паморозь. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 15 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний – 7-12 м/с, удень пориви до 15-20 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 2025 рік відзначився в Харкові 26 температурними рекордами. Для порівняння, у 2024-му їх було 16. Найбільше дивували січень, березень та листопад – середня температура кожного з цих місяців була вищою за норму на 6 градусів. Січень до того ж виявився загалом найтеплішим за всю історію метеоспостережень, його називають аномальним. Попри це, середня температура 2025 року буде на 1 градус нижчою, ніж 2024-го. Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За її даними, зима 2025/2026 стане найтеплішою за останнє десятиліття.

Читайте також: Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають мешканців – що очікується

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Від 18 морозу – до 3 тепла, шквали: прогноз по Харкову та області на 2 січня
Від 18 морозу – до 3 тепла, шквали: прогноз по Харкову та області на 2 січня
01.01.2026, 20:40
Ударні БпЛА зі штучним інтелектом V2U атакували Харків – Терехов
Ударні БпЛА зі штучним інтелектом V2U атакували Харків – Терехов
01.01.2026, 17:26
Удар КАБом по екопарку під Харковом 1 січня – всі наслідки (відео, фото)
Удар КАБом по екопарку під Харковом 1 січня – всі наслідки (відео, фото)
01.01.2026, 15:42
Командира РДК Капустіна привітав «з поверненням до життя» Буданов (відео)
Командира РДК Капустіна привітав «з поверненням до життя» Буданов (відео)
01.01.2026, 16:57
Застави визначив ВАКС п’ятьом нардепам, серед яких харків’янин Пивоваров
Застави визначив ВАКС п’ятьом нардепам, серед яких харків’янин Пивоваров
01.01.2026, 18:20
Новини Харкова – головне за 1 січня: КАБом по екопарку та V2U по промзоні
Новини Харкова – головне за 1 січня: КАБом по екопарку та V2U по промзоні
01.01.2026, 17:38

Новини за темою:

01.01.2026
Робота в Харкові та області: є 2 тисячі вакансій і зарплати по 50 тисяч
01.01.2026
Застави визначив ВАКС п’ятьом нардепам, серед яких харків’янин Пивоваров
01.01.2026
Ударні БпЛА зі штучним інтелектом V2U атакували Харків – Терехов
01.01.2026
Один раз атакувала РФ на Харківщині, на Куп’янському напрямку затишшя
01.01.2026
Удар КАБом по екопарку під Харковом 1 січня – всі наслідки (відео, фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Від 18 морозу – до 3 тепла, шквали: прогноз по Харкову та області на 2 січня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2026 в 20:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 2 січня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вночі слабкий туман, слабка паморозь. На дорогах ожеледиця.".