Від 18 морозу – до 3 тепла, шквали: прогноз по Харкову та області на 2 січня

У п’ятницю, 2 січня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вночі слабкий туман, слабка паморозь. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 15 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний – 7-12 м/с, удень пориви до 15-20 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 2025 рік відзначився в Харкові 26 температурними рекордами. Для порівняння, у 2024-му їх було 16. Найбільше дивували січень, березень та листопад – середня температура кожного з цих місяців була вищою за норму на 6 градусів. Січень до того ж виявився загалом найтеплішим за всю історію метеоспостережень, його називають аномальним. Попри це, середня температура 2025 року буде на 1 градус нижчою, ніж 2024-го. Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова. За її даними, зима 2025/2026 стане найтеплішою за останнє десятиліття.