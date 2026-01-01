От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января

В пятницу, 2 января, в Харькове и области – облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью слабый туман, слабый иней. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 13 до 15 градусов мороза, днем – от 0 до 2 тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов мороза, днем – от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер южный – 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», 2025 год отметился в Харькове 26 температурными рекордами. Для сравнения, в 2024-м их было 16. Больше всего удивляли январь, март и ноябрь — средняя температура каждого из этих месяцев была выше нормы на 6 градусов. Январь к тому же оказался в целом самым теплым за всю историю метео наблюдений, его называют аномальным. Несмотря на это, средняя температура 2025 года будет на 1 градус ниже, чем 2024-го. Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказала заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова. По ее данным, зима 2025/2026 года станет самой теплой за последнее десятилетие.