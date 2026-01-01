Live

Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают жителей – что ожидается

Погода 14:45   01.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Завтра, 2 января на Харьковщине ожидаются опасные метеорологические явления, пишут в Региональном центре по гидрометеорологии. 

Так днем в Харькове и области ожидаются сильные порывы ветра – до 15 — 20 м/с. А на дорогах – гололед.

Опасная погода на Харьковщина

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными. Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, МГ «Объектив» передавала прогноз на 1 января. Так в ближайшие сутки погода в Харькове будет следующей: без существенных осадков, но с гололедицей. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха днем ​​6 – 8° мороза.В области ситуацию с ветром и осадками прогнозируют аналогичную. Температура воздуха: ночью 7 – 12° мороза, днем ​​5 – 10° мороза.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
