Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают жителей – что ожидается
Завтра, 2 января на Харьковщине ожидаются опасные метеорологические явления, пишут в Региональном центре по гидрометеорологии.
Так днем в Харькове и области ожидаются сильные порывы ветра – до 15 — 20 м/с. А на дорогах – гололед.
Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными. Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Напомним, МГ «Объектив» передавала прогноз на 1 января. Так в ближайшие сутки погода в Харькове будет следующей: без существенных осадков, но с гололедицей. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха днем 6 – 8° мороза.В области ситуацию с ветром и осадками прогнозируют аналогичную. Температура воздуха: ночью 7 – 12° мороза, днем 5 – 10° мороза.
Дата публикации материала: 1 января 2026 в 14:45