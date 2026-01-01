Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають мешканців – що очікується

Завтра, 2 січня, на Харківщині очікуються небезпечні метеорологічні явища, пишуть у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Так вдень у Харкові та області очікуються сильні пориви вітру – до 15 – 20 м/с. А на дорогах – ожеледиця.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними. Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала прогноз на 1 січня. У найближчу добу погода в Харкові буде наступною: без істотних опадів, але з ожеледицею. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 6 – 8° морозу. В області ситуацію з вітром та опадами прогнозують аналогічну. Температура повітря вдень 5 – 10° морозу.