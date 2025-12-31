Live

Прогноз на 1 січня: якою буде погода в перший день Нового року в Харкові

Погода 19:30   31.12.2025
Оксана Горун
У Харкові та області 2026 рік розпочнеться морозами, але без істотних опадів, повідомив Регіональний центр із гідрометеорології.

Новорічна ніч та 1 січня будуть по-справжньому зимовими. Сніг, що випав напередодні, не розтане. Але найморознішою найближчими днями стане ніч з 1 на 2 січня (очікується мінус 12 – 17°).

У найближчу добу погода в Харкові буде наступною: без істотних опадів, але з ожеледицею. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря: вночі 8 – 10° морозу, вдень 6 – 8° морозу.

В області ситуацію з вітром та опадами прогнозують аналогічну. Температура повітря: вночі 7 – 12° морозу, вдень 5 – 10° морозу.

Нагадаємо, 30 грудня Харків накрив небувалий снігопад. При цьому загалом 2025 рік, за даними синоптиків, був виключно теплим (температура побила рекорди 26 разів).

Автор: Оксана Горун
