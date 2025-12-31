Прогноз на 1 января: какой будет погода в первый день Нового года в Харькове

В Харькове и области 2026-й год начнется морозами, но без существенных осадков, сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.

Новогодняя ночь и 1 января будут по-настоящему зимними. Выпавший накануне снег не растает. Но самой морозной в ближайшие дни станет ночь с 1 на 2 января (ожидается минус 12 – 17°).

В ближайшие сутки погода в Харькове будет следующей: без существенных осадков, но с гололедицей. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха: ночью 8 – 10° мороза, днем ​​6 – 8° мороза.

В области ситуацию с ветром и осадками прогнозируют аналогичную. Температура воздуха: ночью 7 – 12° мороза, днем ​​5 – 10° мороза.

Напомним, 30 декабря Харьков накрыл небывалый снегопад. При этом в целом 2025-й год, по данным синоптиков, был исключительно теплым (температура побила рекорды 26 раз).