“Вибуває по одному – по два на день” – Трегубов про окупантів у Куп’янську
Спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у етері нацмарафону повідомив, що відбувається зараз у Куп’янську, який СОУ кілька місяців зачищають від залишків загарбників.
“За останній добу зафіксовано десять унікальних позивних. Ми множимо десь на два, розуміємо, скільки їх там зараз залишилось, безпосередньо на тому п’ятачку, на якому вони зараз сидять. Ну, сидять і сидять. За минулу добу один точно загинув. Це те, що безпосередньо було зафіксовано. Десь так – вибуває по одному, по два на день”, – прокоментував Трегубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Попри явний неуспіх у Куп’янську, росіяни не полишають спроб проводити інфільтрацію до населених пунктів цього напрямку. Також – проводять мінування.
“Але на Куп’янщині вони не можуть поки що відновити позиції не те що в самому місті, але й довкола міста, які вони раніше займали. Проводять доволі такі активні дії на Куп’янщині, відбувається в тому числі активна спроба заміни особового складу, але не щастить їм саме на тому напрямку конкретно“, – оцінив “успіхи” ворога спікер Угруповання об’єднаних сил.
Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 18:01