«Выбывает по одному — по два в день» — Трегубов про оккупантов в Купянске
Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона сообщил, что происходит сейчас в Купянске, который СОУ несколько месяцев зачищают от остатков захватчиков.
«За последние сутки зафиксировано десять уникальных позывных. Мы умножаем где-то на два — понимаем, сколько их там сейчас осталось, на том пятачке, на котором они сейчас сидят. Ну сидят и сидят. За минувшие сутки один точно погиб. Это то, что было непосредственно зафиксировано. Где-то так – выбывает по одному, по два в день», — прокомментировал Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Несмотря на явный неуспех в Купянске, россияне не оставляют попыток проводить инфильтрацию в населенные пункты этого направления. Также — проводят минирование.
«Но на Купянщине они не могут пока восстановить позиции не только в самом городе, но и вокруг города, которые они раньше занимали. Проводят достаточно активные действия на Купянщине, происходит в том числе активная попытка замены личного состава, но не везет им именно на том направлении конкретно», — оценил «успехи» врага спикер Группировки объединенных сил.
Дата публикации материала: 8 марта 2026 в 18:01