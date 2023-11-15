Неможливо серйозно вживати слова “Росія” та “переговори” разом – Кулеба
Ніхто не може серйозно вживати слова “Росія” та “переговори” в одній фразі. Путін є звичайним брехуном, який пообіцяв міжнародним лідерам, що не атакуватиме Україну, за кілька днів до свого вторгнення в лютому 2022 року. Тактика Росії залишалася послідовною в багатьох війнах протягом останніх трьох десятиліть: убивати, хапати, брехати та заперечувати.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, кулеба, переговоры, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 11:37;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніхто не може серйозно вживати слова “Росія” та “переговори” в одній фразі. Путін є звичайним брехуном, який пообіцяв міжнародним лідерам,…".