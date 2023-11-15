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Неможливо серйозно вживати слова “Росія” та “переговори” разом – Кулеба

Політика 11:37   15.11.2023
Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ України
Неможливо серйозно вживати слова “Росія” та “переговори” разом – Кулеба

Ніхто не може серйозно вживати слова “Росія” та “переговори” в одній фразі. Путін є звичайним брехуном, який пообіцяв міжнародним лідерам, що не атакуватиме Україну, за кілька днів до свого вторгнення в лютому 2022 року. Тактика Росії залишалася послідовною в багатьох війнах протягом останніх трьох десятиліть: убивати, хапати, брехати та заперечувати.

Автор: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 11:37;

  • Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніхто не може серйозно вживати слова “Росія” та “переговори” в одній фразі. Путін є звичайним брехуном, який пообіцяв міжнародним лідерам,…".