Неможливо серйозно вживати слова “Росія” та “переговори” разом – Кулеба

Ніхто не може серйозно вживати слова “Росія” та “переговори” в одній фразі. Путін є звичайним брехуном, який пообіцяв міжнародним лідерам, що не атакуватиме Україну, за кілька днів до свого вторгнення в лютому 2022 року. Тактика Росії залишалася послідовною в багатьох війнах протягом останніх трьох десятиліть: убивати, хапати, брехати та заперечувати.