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Невозможно серьезно употреблять слова «Россия» и «переговоры» вместе — Кулеба

Мир 11:37   15.11.2023
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Невозможно серьезно употреблять слова «Россия» и «переговоры» вместе — Кулеба

Никто не может серьезно употреблять слова «Россия» и «переговоры» в одной фразе. Путин — обычный лжец, который пообещал международным лидерам, что не будет атаковать Украину, за несколько дней до своего вторжения в феврале 2022 года. Тактика России оставалась последовательной во многих войнах за последние три десятилетия: убивать, хватать, лгать и отрицать.

Автор: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 11:37;

  • Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никто не может серьезно употреблять слова «Россия» и «переговоры» в одной фразе. Путин — обычный лжец, который пообещал международным лидерам,…".