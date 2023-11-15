Невозможно серьезно употреблять слова «Россия» и «переговоры» вместе — Кулеба
Никто не может серьезно употреблять слова «Россия» и «переговоры» в одной фразе. Путин — обычный лжец, который пообещал международным лидерам, что не будет атаковать Украину, за несколько дней до своего вторжения в феврале 2022 года. Тактика России оставалась последовательной во многих войнах за последние три десятилетия: убивать, хватать, лгать и отрицать.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, кулеба, переговоры, рф;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 11:37;
Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никто не может серьезно употреблять слова «Россия» и «переговоры» в одной фразе. Путин — обычный лжец, который пообещал международным лидерам,…".