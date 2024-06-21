Одна людина підірвала всю систему світової безпеки – Буданов

Є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна росії проти України — яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки. Або ми всі разом змусимо повернутись до того світового порядку, який був створений і багато років більш-менш усіх задовольняв, або настав час для нового світового порядку.