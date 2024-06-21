Одна людина підірвала всю систему світової безпеки – Буданов
Є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна росії проти України — яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки. Або ми всі разом змусимо повернутись до того світового порядку, який був створений і багато років більш-менш усіх задовольняв, або настав час для нового світового порядку.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: буданов, війна;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 11:46;
Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна росії проти України — яскраве свідчення того,…".