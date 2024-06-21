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Одна людина підірвала всю систему світової безпеки – Буданов

Політика 11:46   21.06.2024
Кирило Буданов
начальник ГУР Міноборони України
Одна людина підірвала всю систему світової безпеки – Буданов

Є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна росії проти України — яскраве свідчення того, як одна людина підірвала  систему світової безпеки.  Або ми всі разом змусимо повернутись до того світового порядку, який був створений і  багато років більш-менш усіх задовольняв, або настав час для нового світового порядку.

Автор: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є всі ознаки руйнації світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна росії проти України — яскраве свідчення того,…".