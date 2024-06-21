Один человек подорвал всю систему мировой безопасности — Буданов
Фото: Кирилл Буданов/telegram
Есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война россии против Украины — яркое свидетельство того, как один человек подорвал систему мировой безопасности. Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более или менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: буданов, война;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 11:46;
Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война россии против Украины — яркое свидетельство того,…".