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Один человек подорвал всю систему мировой безопасности — Буданов

Мир 11:46   21.06.2024
Кирилл Буданов
начальник ГУР Минобороны Украины
Один человек подорвал всю систему мировой безопасности — Буданов Фото: Кирилл Буданов/telegram

Есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война россии против Украины — яркое свидетельство того, как один человек подорвал систему мировой безопасности. Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому  порядку, который был создан и много лет более или менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка.

Автор: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война россии против Украины — яркое свидетельство того,…".