Один человек подорвал всю систему мировой безопасности — Буданов

Есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война россии против Украины — яркое свидетельство того, как один человек подорвал систему мировой безопасности. Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более или менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка.