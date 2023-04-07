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Двойник Путина критикует президента рф и поддерживает Украину

Мир 13:46   07.04.2023
Оксана Якушко
Двойник Путина критикует президента рф и поддерживает Украину

Двойник президента рф Владимира Путина проживает в польском городе Вроцлав, сообщает DW.

Поляк Славомир Собала много лет наблюдал за российским президентом. Например, как тот двигается.

«Он марширует как солдат. То есть левая рука двигается, а правая стабильная, остается на месте. Потому что кагебисты носят оружие на правой стороне и должны иметь возможность быстро его достать и применить», — объясняет Собала.

 

До войны рф против Украины Собала воплощал образ Путина в комедиях и рекламе. Но сейчас уже нет – из уважения к украинцам. Теперь он хочет использовать образ для критики российского президента.

«Я – единственный человек, профессионально выдающий себя за Путина. Не живущий в рф, а в свободной демократической стране. Я воспользуюсь этой свободой – смеяться над деспотом и его режимом. Да здравствует свободная Украина», — подчеркивает Славомир.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 13:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двойник президента рф Владимира Путина проживает в польском городе Вроцлав, сообщает DW.".