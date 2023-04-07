Двойник Путина критикует президента рф и поддерживает Украину
Двойник президента рф Владимира Путина проживает в польском городе Вроцлав, сообщает DW.
Поляк Славомир Собала много лет наблюдал за российским президентом. Например, как тот двигается.
«Он марширует как солдат. То есть левая рука двигается, а правая стабильная, остается на месте. Потому что кагебисты носят оружие на правой стороне и должны иметь возможность быстро его достать и применить», — объясняет Собала.
До войны рф против Украины Собала воплощал образ Путина в комедиях и рекламе. Но сейчас уже нет – из уважения к украинцам. Теперь он хочет использовать образ для критики российского президента.
«Я – единственный человек, профессионально выдающий себя за Путина. Не живущий в рф, а в свободной демократической стране. Я воспользуюсь этой свободой – смеяться над деспотом и его режимом. Да здравствует свободная Украина», — подчеркивает Славомир.
Читайте также: «Путин напоминает престарелого клиента публичного дома» — Портников
Новости по теме:
Вы читали новость: «Двойник Путина критикует президента рф и поддерживает Украину»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 13:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двойник президента рф Владимира Путина проживает в польском городе Вроцлав, сообщает DW.".