Двойник Путина критикует президента рф и поддерживает Украину

Двойник президента рф Владимира Путина проживает в польском городе Вроцлав, сообщает DW.

Поляк Славомир Собала много лет наблюдал за российским президентом. Например, как тот двигается.

«Он марширует как солдат. То есть левая рука двигается, а правая стабильная, остается на месте. Потому что кагебисты носят оружие на правой стороне и должны иметь возможность быстро его достать и применить», — объясняет Собала.

До войны рф против Украины Собала воплощал образ Путина в комедиях и рекламе. Но сейчас уже нет – из уважения к украинцам. Теперь он хочет использовать образ для критики российского президента.

«Я – единственный человек, профессионально выдающий себя за Путина. Не живущий в рф, а в свободной демократической стране. Я воспользуюсь этой свободой – смеяться над деспотом и его режимом. Да здравствует свободная Украина», — подчеркивает Славомир.