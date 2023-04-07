Двійник Путіна критикує президента рф і підтримує Україну
Двійник президента рф Володимира Путіна мешкає в польському місті Вроцлав, повідомляє DW.
Поляк Славомир Собала багато років спостерігав за російським президентом. Наприклад, як він рухається.
«Він марширує, як солдат. Тобто ліва рука рухається, а права стабільна, залишається на місці. Тому що кадебісти носять зброю на правому боці і повинні мати можливість швидко її дістати і застосувати», – каже Собала.
До війни росії проти України Собала втілював образ Путіна в комедіях та рекламі. Але зараз вже ні – з поваги до українців. Тепер він хоче використовувати свій образ для критики російського президента.
«Я – єдина людина, яка професійно видає себе за Путіна. Яка не живе в росії, а у вільній демократичній країні. Я скористаюся цією свободою – глузувати з цього деспота та його режиму. Хай живе вільна Україна», – наголошує Славомір.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 13:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двійник президента рф Володимира Путіна мешкає в польському місті Вроцлав, повідомляє DW.".