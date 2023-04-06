“Путін нагадує підстаркуватого клієнта будинку розпусти” – Портніков

Коли Путін зустрічається зі зрадниками, він нагадує підстаркуватого клієнта будинку розпусти, переконаного, що персонал обожнює його за неабияку зовнішність, солоні анекдоти та спритність у ліжку. Але персонал точно знає, що від зовнішності – якщо вона була – залишився один спогад, анекдоти гість розповідає тупі та плоскі, а в ліжку він був би спритний, якби міг.