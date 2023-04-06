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“Путін нагадує підстаркуватого клієнта будинку розпусти” – Портніков

Політика 11:49   06.04.2023
Віталій Портников
журналіст
“Путін нагадує підстаркуватого клієнта будинку розпусти” – Портніков

Коли Путін зустрічається зі зрадниками, він нагадує підстаркуватого клієнта будинку розпусти, переконаного, що персонал обожнює його за неабияку зовнішність, солоні анекдоти та спритність у ліжку. Але персонал точно знає, що від зовнішності – якщо вона була – залишився один спогад, анекдоти гість розповідає тупі та плоскі, а в ліжку він був би спритний, якби міг.

Автор: Віталій Портников, журналіст

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 11:49;

    • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли Путін зустрічається зі зрадниками, він нагадує підстаркуватого клієнта будинку розпусти, переконаного, що персонал обожнює його за неабияку зовнішність, солоні…".