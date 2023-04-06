«Путин напоминает престарелого клиента публичного дома» — Портников

Когда Путин встречается с предателями, он напоминает престарелого клиента публичного дома, убежденного, что персонал обожает его за незаурядную внешность, соленые анекдоты и ловкость в постели. Но персонал точно знает, что от внешности — если она была — осталось одно воспоминание, анекдоты гость рассказывает тупые и плоские, а в постели он был бы ловок, если бы мог.