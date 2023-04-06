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«Путин напоминает престарелого клиента публичного дома» — Портников

Мир 11:49   06.04.2023
Виталий Портников
журналист
«Путин напоминает престарелого клиента публичного дома» — Портников

Когда Путин встречается с предателями, он напоминает престарелого клиента публичного дома, убежденного, что персонал обожает его за незаурядную внешность, соленые анекдоты и ловкость в постели. Но персонал точно знает, что от внешности — если она была — осталось одно воспоминание, анекдоты гость рассказывает тупые и плоские, а в постели он был бы ловок, если бы мог.

Автор: Виталий Портников, журналист

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда Путин встречается с предателями, он напоминает престарелого клиента публичного дома, убежденного, что персонал обожает его за незаурядную внешность, соленые…".