Армия РФ сохраняет военное присутствие у границы с Харьковщиной — Генштаб
Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении обстановка остается стабильной, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Двуречное, Купянск, Крохмальное, Берестовое и Первомайское.
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«Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», — добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 18:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".