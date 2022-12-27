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Армия РФ сохраняет военное присутствие у границы с Харьковщиной — Генштаб

Происшествия 18:17   27.12.2022
Елена Нагорная
Армия РФ сохраняет военное присутствие у границы с Харьковщиной — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка остается стабильной, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Двуречное, Купянск, Крохмальное, Берестовое и Первомайское.

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«Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», — добавили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 18:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".