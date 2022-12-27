Армия РФ сохраняет военное присутствие у границы с Харьковщиной — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка остается стабильной, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Двуречное, Купянск, Крохмальное, Берестовое и Первомайское.

«Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины», — добавили в Генштабе.