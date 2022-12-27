В ISW не видят доказательств захвата армией РФ села на Харьковщине (карта)

Институт изучения войны (ISW) привел аналитику о ситуации на фронте на востоке Украины — Харьковщине и соседней территории Луганской области.

«25 и 26 декабря российские войска продолжали контратаки с целью вернуть утраченные позиции к северо-западу от Сватово. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в направлении Лиман Первый (50 км к северо-западу от Сватово), Стельмаховка (15 км к западу от Сватово) и Новоселовское (15 км к северо-западу от Сватово) 25 декабря», — отметили в свежем отчете ISW.

Аналитики усомнились в правдивости «победных реляций», которые распространяют представители так называемой «ЛНР».

«Заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР)» Виталий Киселев заявил, что 26 декабря российские силы взяли под контроль Масютовку (50 км к северо-западу от Сватово), но ISW не обнаружила визуальных подтверждений этому утверждению», — отметили аналитики.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, что атаку армии РФ в направлении Масютовки отбили.

В то же время в ISW отмечают, что наступательные действия украинских войск на рубеже Сватово — Кременная продолжаются. Обороняет захваченные украинские города «солянка» из российских мобилизованных и остатков различных воинских частей.

«Российские военные блогеры отметили, что российские силы на линии Сватово — Кременная состоят из мобилизованных частей из Московской области, а также из частей 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Эта смешанная группировка сил предполагает, что российские войска выводят войска из разных точек по всему театру военных действий, чтобы заполнить бреши на линии Сватово — Кременная и компенсировать продолжающуюся деградацию обычных частей», — сделали вывод в Институте изучения войны.

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Там также отметили информацию главы Луганской ОВА Сергея Гайдая о том, что боевые действия ведутся «неподалеку» от Кременной, а российское командование эвакуировано в Рубежное. В то же время говорить о взятии Кременной Силами обороны преждевременно.