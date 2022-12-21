Армия РФ провела атаку на Харьковщине — информация Генштаба (карта)

Генштаб ВСУ сообщил о том, что армия оккупантов за прошедшие сутки атаковала освобожденный населенный пункт на Харьковщине, провела мощный обстрел Волчанска и обстреляла еще более 10 населенных пунктов региона.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Масютовка Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ на 6:00 21 декабря.

Масютовка — освобожденный населенный пункт в районе Двуречной, находится в прифронтовой зоне за Осколом.

Также Генштаб проинформировал о том, что за стуки враг нанес по территории Украины 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из РСЗО. Среди населенных пунктов, получивших наибольшие повреждения, в Генштабе назвали Волчанск.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах шестнадцати населенных пунктов. В частности это – Вильча, Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора, Варваровка, Ольховатка и Двуречная на Харьковщине. Также противник задействовал ударный БпЛА и армейскую авиацию возле Красного Харьковской области, — сообщили в ГШ. — На Купянском и Лиманском направлениях огневое поражение понесли районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное».