Армія РФ провела атаку на Харківщині – інформація Генштабу (мапа)

Генштаб ЗСУ повідомив про те, що армія окупантів минулої доби атакувала звільнений населений пункт на Харківщині, провела потужний обстріл Волчанська та обстріляла ще понад 10 населених пунктів регіону.

“За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області”, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00 21 грудня.

Масютівка – звільнений населений пункт у районі Дворічної, знаходиться у прифронтовій зоні за Осколом.

Також Генштаб поінформував про те, що за добу ворог завдав територією України 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з РСЗВ. Серед населених пунктів, які зазнали найбільших пошкоджень, у Генштабі назвали Вовчанськ.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах шістнадцяти населених пунктів. Зокрема це – Вільча, Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Варварівка, Вільхуватка і Дворічна на Харківщині. Також, противник задіяв ударний БпЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області, – повідомили у ГШ. – На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області”.