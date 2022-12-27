В ISW не бачать доказів захоплення армією РФ села на Харківщині (мапа)

Інститут вивчення війни (ISW) навів аналітику про ситуацію на фронті на сході України – Харківщині та сусідній території Луганської області.

“25 та 26 грудня російські війська продовжували контратаки з метою повернути втрачені позиції на північний захід від Сватового. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в напрямку Лиман Перший (50 км на північний захід від Сватового), Стельмахівка (15 км на захід від Сватового) та Новоселівське (15 км на північний захід від Сватового) 25 грудня”, – зазначили у свіжому звіті ISW.

Аналітики засумнівалися в правдивості переможних реляцій, які поширюють представники так званої “ЛНР”.

“Заступник міністра внутрішніх справ Луганської Народної Республіки (ЛНР)” Віталій Кисельов заявив, що 26 грудня російські сили взяли під контроль Масютівку (50 км на північний захід від Сватового), але ISW не виявила візуальних підтверджень цього твердження”, – зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що атаку армії РФ у напрямку Масютівки відбили.

Водночас в ISW зазначають, що наступальні дії українських військ на рубежі Сватове – Кремінна продовжуються. Захищає захоплені українські міста “солянка” з російських мобілізованих та залишків різних військових частин.

“Російські військові блогери зазначили, що російські сили на лінії Сватове — Кремінна складаються з мобілізованих частин із Московської області, а також з частин 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Це змішане угруповання сил передбачає, що російські війська виводять війська з різних точок по всьому театру воєнних дій, щоб заповнити проломи на лінії Сватове — Кремінна і компенсувати деградацію звичайних частин, що триває”, – зробили висновок в Інституті вивчення війни.

Там також відзначили інформацію голови Луганської ОВА Сергія Гайдая про те, що бойові дії ведуться “неподалік” від Кремінної, а російське командування евакуйовано до Рубіжного. Водночас говорити про взяття Кремінної Силами оборони передчасно.