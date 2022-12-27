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Армія РФ зберігає військову присутність біля кордону з Харківщиною – Генштаб

Події 18:17   27.12.2022
Олена Нагорна
Армія РФ зберігає військову присутність біля кордону з Харківщиною – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається стабільною, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе.

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“Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України”, – додали в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 18:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".