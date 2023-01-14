Сегодня 14 января: какой праздник и день в истории

14 января по церковному календарю — Обрезание Господне, день памяти Василия Великого и митрополита Киевского Петра Могилы. В Украине отмечают Старый Новый год.

Праздники и памятные даты 14 января

14 января в Украине и ряде стран, только в ХХ веке перешедших с юлианского на григорианский календарь, празднуют Старый Новый год.

14 января в истории

14 января 1814 года завершилась англо-датская война. По подписанным Кильским мирным договорам Дания отдала Норвегию Швеции.

14 января 1918 года Украинская Центральная Рада получила ответ от московского Совета народных комиссаров об отказе вести мирные переговоры.

14 января 1919 года постановлением Директории УНР освобождены чиновники всех ведомств, назначенные во времена гетмана Павла Скоропадского.

14 января 1922 года в Харькове ВУЦИК утвердил Положение о радиотелеграфном агентстве Украины (РАТАУ). РАТАУ создали как централизованное информационное ведомство советского правительства Украины.

14 января 1946 года Генассамблея ООН избрала УССР членом Экономического и социального совета ООН.

14 января 2004 года флаг «пяти крестов» стал государственным флагом Грузии. Прежде он был флагом грузинского королевства, но не использовался как государственный символ в течение 500 лет.

Церковный праздник 14 января

14 января – Обрезание Господне, память святителя Василия Великого и святителя Петра Могилы, митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси.

Василий Великий родился около 330 г. в Кесарии. Получил отличное образование, завершив его в Афинах. О нем говорили, что он так изучил все, как другой не изучает одного предмета. Василий Великий был философом, филологом, оратором, юристом, естествоиспытателем, имел глубокие знания в медицине. В Афинах сдружился с Григорием Богословом, с которым дружил всю жизнь. Вернувшись в Кесарию, Василий почти сразу вступил на путь аскетической жизни. Он принял крещение и стал чтецом. После поездки на Восток поселился на берегу реки Ирис. Вокруг него собрались монахи. Сюда же Василий привлек своего друга Григория Богослова. Они вместе изучали труды толкователей Священного Писания и создавали собственные письменные работы. В 362 году Василий вернулся в Кесарию, где в 362 году его рукоположили в сан диакона, а в 364 – пресвитера. В 370 году стал епископом. Активно противостоял ереси ариан. А те повсюду преследовали святого, угрожая разорением, изгнанием, пытками и убийством. Умер святой в возрасте 49 лет своей смертью.

Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петр Могила стал первым, кого канонизировали в святые Украинские Православные Церкви всех конфессий. Это случилось в 1996 году. Он канонизирован всеми 15 автокефальными церквями Вселенской Церкви (только русская церковь канонизировала его как местночтимого святого).

Петр Могила жил в XVII веке. Монашеский постриг принял в Киево-Печерском монастыре в 1625 году. После смерти архимандрита Печерской Лавры в декабре 1627 был рукоположен на эту должность. В этот момент Могиле исполнилось 30 лет. Многое сделал для развития Киево-Печерского монастыря, образовательных заведений при нем, развивал книгопечатание. Митрополитом Петр Могила стал в 1933 году. Вся его деятельность была направлена на восстановление полнокровной жизни православной церкви. Вводил украинский язык в церковную жизнь. Так, по наставлениям Петра Могилы, ветхозаветные тексты преподавались на церковнославянском языке, а проповеди, наставления, стихи и панегирики — на украинском.

Народные приметы

Дождь на Василия – к снегу на Пасху.

Оттепель – к холодному лету.

Снегопад – к жаркому лету.

Снег утром – весна будет поздней.

Что нельзя делать 14 января

Нельзя ругаться или злословить.

Нельзя брать и давать взаймы.

Не стоит выносить мусор из дома.