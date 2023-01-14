Сьогодні 14 січня: яке свято та день в історії

14 січня за церковним календарем – Обрізання Господнє, день пам’яті Василя Великого та митрополита Київського Петра Могили. В Україні святкують Старий Новий рік.

Свята та пам’ятні дати 14 січня

14 січня в Україні та низці країн, які лише в ХХ столітті перейшли з юліанського на григоріанський календар, святкують Старий Новий рік.

14 січня в історії

14 січня 1814 року завершилася англо-данська війна. За підписаними Кільськими мирними договорами Данія віддала Норвегію Швеції.

14 січня 1918 року Українська Центральна Рада отримала відповідь від московської Ради народних комісарів про відмову вести мирні переговори.

14 січня 1919 року постановою Директорії УНР звільнені урядовці усіх відомств, які були призначені за часів гетьмана Павла Скоропадського.

14 січня 1922 року в Харкові ВУЦВК затвердив “Положення про радіотелеграфне агентство України (РАТАУ)”. РАТАУ створили як централізоване інформаційне відомство радянського уряду України.

14 січня 1946 року Генасамблея ООН обрала УРСР членом Економічної та соціальної ради ООН.

14 січня 2004 року прапор “п’яти хрестів” став державним прапором Грузії. Колись він був прапором грузинського королівства, але не використовувався як державний символ протягом 500 років.

Церковне свято 14 січня

14 січня – Обрізання Господнє, пам’ять святителя Василя Великого та святителя Петра Могили, митрополита Київського, Галицького та всієї Руси.

Василь Великий народився близько 330 р. у Кесарії. Отримав чудову освіту, завершивши її в Афінах. Про нього говорили, що він так вивчив все, як інший не вивчає одного предмета. Василь Великий був філософом, філологом, оратором, юристом, природознавцем, мав глибокі знання в медицині. У Афінах затоваришував із Григорієм Богословом, з яким дружив усе життя. Повернувшись до Кесарії, Василь майже одразу вступив на шлях аскетичного життя. Він прийняв хрещення та став читцем. Після подорожі на Схід оселився на березі річки Ірис. Навколо нього зібралися ченці. Сюди ж Василь залучив свого друга Григорія Богослова. Вони разом вивчали праці тлумачів Святого Письма та створювали власні писемні роботи. У 362 році Василь повернувся до Кесарії, де в 362 р. був висвячений у сан диякона, а в 364 – пресвітера. 370 року став єпископом. Активно протистояв єресі аріан. А ті повсюди переслідували святого, загрожуючи розоренням, вигнанням, тортурами та смертю. Помер святий у віці 49 років своєю смертю.

Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси Петро Могила став першим, кого канонізували у святі Українські Православні Церкви всіх конфесій. Це сталося в 1996 році. Він канонізований усіма 15-ма автокефальними Церквами Вселенської Церкви (лише російська церква канонізувала його як місцевошанованого святого).

Петро могила жив у XVII столітті. Чернечий постриг прийняв у Києво-Печерському монастирі в 1625 році. Після смерті архімандрита Печерської лаври у грудні 1627-го був посвячений на його посаду. У цей час Могилі виповнилося 30 років. Багато зробив для розвитку Києво-Печерського монастиря, освітніх закладів при ньому, розвивав друкарство. Митрополитом Петро Могила став у 1933 році. Уся його діяльність була спрямована на відновлення повнокровного життя Православної Церкви. Запроваджував українську мову в церковне життя. Так, за настановами Петра Могили старозавітні тексти викладалися церковнослов’янською мовою, а проповіді, повчання, вірші й панегірики — українською.

Народні прикмети

Дощ на Василя – до снігу на Великдень.

Відлига – до холодного літа.

Снігопад – до спекотного літа.

Сніг зранку – весна буде пізньою.

Що не можна робити 14 січня

Не можна лаятися або лихословити.

Не можна брати і давати в борг.

Не варто виносити сміття з дому.