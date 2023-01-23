Армия РФ обстреляла из танков кладбище на Харьковщине — сводка полиции (фото)
В полиции Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов региона за минувшие сутки.
По информации правоохранителей, под огнем врага оказались населенные пункты на Купянском, Чугуевском, Богодуховском и Харьковском направлениях.
«Днем 22 января в селе Петровка Богодуховского района в результате обстрела со стороны оккупационных войск России погибла 66-летняя женщина. От танковых обстрелов пострадало село Гурьев Казачок. Снаряды повредили могилы на местном кладбище», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также под ударами врага был Купянск и села района. Там обломками ранен 71-летний мужчина — один из снарядов прилетел в частный дом.
Еще один раненый — в Волчанске. Там из-за обстрела произошел пожар в частном доме. Также разрушены в другие сооружения.
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«Около 22:00 россияне нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. На территории поселка Песочин во дворе домовладения повреждены хозяйственные постройки», — дополнили сводку полицейские.
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По всем фактам начали уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов региона за минувшие сутки".