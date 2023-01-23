Пожары и прилет ракеты во двор частного дома — ГСЧС об обстрелах Харьковщины

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за сутки в регионе случился один пожар из-за боевых действий. Также четыре раза выезжали на места «прилетов».

Пожар из-за российского обстрела случился в Волчанске ранним утром 22 января.

«В 07:32 спасатели из Волчанска и Лисичанска выехали на тушение пожара, который вызвал вражеский обстрел. Снаряд попал в частный дом в г. Волчанске. Возник пожар. К моменту прибытия подразделений ГСЧС его площадь составила 120 кв. м. Горела крыша дома», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, пожар полностью потушили к 9 утра. Пострадавших не было.

Однако пострадавшие от обстрелов были в Купянске.

«В 08:35 и в 10:35 спасатели 44-й ГПРЧ обследовали три частных домовладения в г. Купянске, подвергшиеся артобстрелам. Там повреждены крыши, окна, стены жилых домов, заборы. Пострадали два человека. Пожар не зафиксирован», — отметили в сводке ГСЧС.

Также «прилет» был в Двуречной — пострадал частный дом, повреждены крыша и тамбур. Люди целы.

Наконец, спасатели сообщили и подробности о вечернем взрыве в Песочине, который отчетливо слышали в большинстве районов Харькова.

«В 22:10 во двор частного домовладения в поселке Песочин Харьковского района попала вражеская ракета, разрушившая дворовые застройки. К счастью, обошлось без жертв», — отметили в ГСЧС.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что по Песочину, скорее всего, ударили ракетой из ЗРК «С-300».